Dumoulin erobert im Zeitfahren Giro- Gesamtsieg

Tom Dumoulin hat den Giro d'Italia als erster niederländischer Gesamtsieger beendet. Der 26- Jährige ließ als Gesamt- Vierter seinen Rivalen in der 21. und letzten Etappe am Sonntag, einem 29- km- Einzelzeitfahren von Monza nach Mailand, keine Chance und feierte mit 31 Sekunden Vorsprung auf den Kolumbianer Nairo Quintana seinen Premieren- Erfolg in einer dreiwöchigen Radrundfahrt.