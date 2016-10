4:0 bei West Brom! ManCity stoppt Misserfolgsserie

Einen Rückschlag gab es hingegen für Manchester United - der Rekordmeister kam daheim gegen Nachzügler Burnley nicht über ein 0:0 hinaus. Titelverteidiger Leicester City holte mit Christian Fuchs auswärts gegen Tottenham (Kevin Wimmer nicht im Kader) ein 1:1 und spielte dabei durch, Sebastian Prödl schied beim 1:0 von Watford daheim gegen Hull City in der 87. Minute verletzt aus.

Jubel bei ManCity, Grummeln bei ManU

Für ManCity sorgte Sergio Aguero mit seinen Toren in der 19. und 28. Minute schnell für klare Verhältnisse, Ilkay Gündogan machte mit einem Doppelpack in der 79. und 90. Minute den klaren Sieg der "Citizens" perfekt. City liegt nun schon acht Punkte vor dem achtplatzierten Stadtrivalen United, der gegen Burnley trotz einer Vielzahl an Chancen lediglich ein 0:0 erreichte. Zu allem Überfluss wurde Coach Jose Mourinho nach einem Disput mit Schiri Mark Clattenburg auf die Tribüne verbannt.

Prödls FC Watford überrascht weiterhin

Punktegleich mit ManUnited liegt Watford an der siebenten Stelle - das 1:0 durch ein Eigentor von Michael Dawson in der 83. Minute bedeutete bereits den vierten Sieg für das Team von Prödl, der vier Minuten darauf ausgewechselt werden musste. Drei Zähler hinter Watford rangiert Leicester nur auf Platz elf, allerdings gab es für den Meister an der White Hart Lane einen Achtungserfolg. Die "Foxes" mit Fuchs trotzten Tottenham nach Toren von Vincent Janssen (44.) beziehungsweise Ahmed Musa (48.) ein 1:1 ab.

Die Ergebnisse der 10. Runde:

Samstag

Sunderland - Arsenal 1:4

Manchester United - Burnley 0:0

Middlesbrough - Bournemouth 2:0

Tottenham Hotspur - Leicester City 1:1

Watford - Hull City 1:0

West Bromwich - Manchester City 0:4

Crystal Palace - Liverpool

Sonntag

Everton - West Ham (14.30 Uhr)

Southampton - Chelsea (17 Uhr)

Montag

Stoke City - Swansea City (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Manchester C. 10 7 2 1 15 23 2. Arsenal 10 7 2 1 13 23 3. Liverpool 9 6 2 1 9 20 4. Tottenham 10 5 5 0 9 20 5. Chelsea 9 6 1 2 10 19 6. Everton 9 4 3 2 5 15 7. Watford 10 4 3 3 1 15 8. Manchester U. 10 4 3 3 1 15 9. Southampton 9 3 4 2 3 13 10. Bournemouth 10 3 3 4 -2 12 11. Leicester 10 3 3 4 -4 12 12. Crystal Palace 9 3 2 4 0 11 13. Burnley 10 3 2 5 -5 11 14. Middlesbrough 10 2 4 4 -2 10 15. West Bromwich 10 2 4 4 -4 10 16. West Ham 9 3 1 5 -7 10 17. Stoke 9 2 3 4 -7 9 18. Hull City 10 2 1 7 -15 7 19. Swansea 9 1 2 6 -7 5 20. Sunderland 10 0 2 8 -13 2