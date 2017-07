Marcel Kittel sprintet auf zweiter Etappe zum Sieg

"Das ist ein ganz besonderer Sieg für mich. Es war ein fantastischer Tag mit dem Start in Deutschland", meinte Kittel nach seinem insgesamt zehnten Tagessieg im Rahmen der Frankreich- Rundfahrt. Der 29- Jährige setzte sich vor dem Franzosen Arnaud Demare und Landsmann Andre Greipel durch. Die Favoriten kamen mit dem Feld ins Ziel - auch Chris Froome, der einen Massensturz etwa 30 Kilometer vor dem Ziel offenbar unverletzt überstand und lediglich eine zerfetzte Hose davontrug. Am Samstag hatte es Alejandro Valverde auf regennasser Strecke viel schlimmer erwischt: Der Spanier erlitt bei einem schweren Sturz eine gebrochene Kniescheibe. Die Tour ist für den Routinier beendet. Vorbei ist die Tour auch für den Spanier Ion Izagirre. Der Kapitän des Teams Bahrain- Merida muss nach einem Bruch des Lendenwirbels passen. Der deutsche Debütant Rick Zabel will sich trotz eines vermuteten doppelten Bänderrisses in der Schulter durchkämpfen.

Froome hat in der Gesamtwertung als Sechster weiter zwölf Sekunden Rückstand auf Leader Thomas. Der Australier Richie Porte (0:35 Minuten hinter Froome), der kolumbianische Giro- Zweite Nairo Quintana (+0:36) oder der spanische Ex- Sieger Alberto Contador (+0:42) hatten sich den Auftakt hingegen sicher deutlich anders vorgestellt. Bester aus dem Österreicher- Trio war auf dem zweiten, überwiegend flachen Teilstück Michael Gogl, der auf dem 73. Platz landete. Bernhard Eisel wurde 155. Bereits 9:46 Minuten Rückstand riss Marco Haller auf, der den 186. Rang belegte. Gogl ist auch in der Gesamtwertung als 99. bester Österreicher.

Nach Angaben der Stadt Düsseldorf haben etwa 1,3 Millionen Menschen am Wochenende den Auftakt der Tour de France an der Strecke mitverfolgt. Am Samstag seien es bei strömendem Regen beim Einzelzeitfahren eine halbe Million Menschen gewesen, am Sonntag bei deutlich besserem Wetter noch einmal 700.000 bis 800.000 Menschen, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Das Ergebnis der 2. Etappe (Düsseldorf - Lüttich/203,5 km):

1. Marcel Kittel (GER) Quick- Step 4:37,06 Stunden

2. Arnaud Demare (FRA) FDJ

3. Andre Greipel (GER) Lotto

4. Mark Cavendish (GBR) Dimension Data

5. Dylan Groenewegen (NED) Lotto NL

6. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain

7. Ben Swift (GBR) UAE Team Emirates

8. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis

9. Michael Matthews (AUS) Sunweb

10. Peter Sagan (SVK) Bora

Weiters:

35. Geraint Thomas (GBR) Sky

37. Christopher Froome (GBR) Sky

43. Nairo Quintana (COL) Movistar

73. Michael Gogl (AUT) Trek

155. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data alle gleiche Zeit

186. Marco Haller (AUT) Katjuscha +9:46 Minuten

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Geraint Thomas (GBR) Sky 4:53,10 Stunden

2. Stefan Küng (SUI) BMC +5 Sekunden

3. Marcel Kittel (GER) Quick- Step +6

4. Wassil Kirijenka (BLR) Sky +7

5. Matteo Trentin (ITA) Quick- Step +10

6. Christopher Froome (GBR) Sky +12

7. Jos van Emden (NED) Lozto NL +15

8. Michal Kwiatkowski (POL) Sky gleiche Zeit

9. Edvald Boason Hagen (NOR) Dimension Data +16

10. Nikias Arndt (GER) gleiche Zeit

Weiters:

48. Nairo Quintana (COL) Movistar +48

99. Michael Gogl (AUT) Trek +1:10 Minuten

139. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +1:42

191. Marco Haller (AUT) Katjuscha +11:15