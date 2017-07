Salzburg: Kein Schweinefleisch in Kindergärten

Seitens Hagenauers Büro sei gegenüber "Servus Nachrichten" bestätigt worden, dass diese Vorgabe schon länger Gültigkeit habe - sowohl aus gesundheitlichen Gründen, aber eben auch aus Rücksicht auf das islamische Speisegesetz, nach dem der Verzehr von Schweinefleisch verboten ist.

"Aus der Praxis so ergeben"

Nach dem Bericht des Privatsenders ruderte die Vizebürgermeisterin gegenüber heute.at zwar zurück: Es gebe keinen diesbezüglichen "Erlass", sagte sie, bestätigte aber gleichzeitig, dass "seit rund fünf Jahren kein Schweinefleisch kredenzt" werde. Das habe sich "laut den Einrichtungen aus der gelebten Praxis so ergeben". Kinder bevorzugten eben Hühner- oder Putenschnitzel, so die Vizebürgermeisterin.

92 Prozent lehnen " Schnitzel- Verbot" ab

Neben Bregenz ist Salzburg nun jedenfalls die zweite Landeshauptstadt, die in Kindergärten keine Schweinefleischprodukte mehr anbietet. Laut einer von ServusTV in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage sind 78 Prozent der Österreicher der Ansicht, dass Schweinefleisch sehr wohl in öffentlichen Kindergärten auf dem Menüplan stehen sollte.

92 Prozent lehnen es überhaupt ab, Schweinefleisch aus Rücksicht auf religiöse Traditionen komplett vom Speiseplan heimischer Kindergärten zu streichen.

"Nicht gerechtfertigt"

Die Salzburger Stadt- ÖVP spricht von einem "nicht gerechtfertigten 'Schnitzel- Erlass'", der "umgehend" zurückgenommen werden sollte. Die FPÖ ortet einen Versuch, "für Zuwanderer ein entsprechendes Essensangebot zu schaffen".

