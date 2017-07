Nationalratswahl: SPÖ verliert Kampagnen- Manager

Sengl, an sich Geschäftsführer der Wiener PR- Agentur The Skills Group, war für die Leitung des Bereichs Werbung, Kommunikation, Strategie engagiert worden. Neben ihm dient als externer Berater der israelische PR- Guru Tal Silberstein. Zudem hat klarerweise auch Niedermühlbichler als Wahlkampfleiter eine führende Funktion. Schließlich kommt noch Kanzleramtsminister Thomas Drozda eine tragende Rolle in der Kampagne zu.

SPÖ- Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler bedauerte, dass Sengl aus "persönlichen Gründen" seine Tätigkeit nicht fortsetzen werde. Sengl werde der SPÖ auch weiter beratend zur Verfügung stehen.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Niedermühlbichler Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Unstimmigkeiten zwischen Kampagnen- Managern?

Gerüchten zufolge soll es zwischen den diversen Kampagnen- Managern Unstimmigkeiten gegeben haben, die Sengl zum Rückzug bewegt hätten. Dass die Wahl nun auf Vetter fiel, begründete Niedermühlbichler damit, dass dieser schon jetzt über seinen Job im Kanzleramt mit der Kampagne in Berührung gekommen sei. Damit müsse er nicht von null starten, sondern könne die von Sengl begonnene Arbeit nahtlos fortsetzen. Vetter übersiedelt auch vom Ballhausplatz in die SPÖ- Zentrale. Wer und ob ihm jemand im Kanzleramt nachfolgt, ist noch unklar.

Johannes Vetter, im Juni von der OMV auf den Ballhausplatz gewechselt, übernimmt Sengls Agenden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

ÖVP kritisiert SPÖ: "Steuergeld für negative Wahlwerbung gegen Kurz"

In der Vorwoche warf die ÖVP der SPÖ "Dirty Campaigning" gegen Sebastian Kurz vor. Die Social- Media- Experten hätten errechnet, dass die Sozialdemokraten in den beiden vergangenen Monaten rund 200.000 Euro pro Monat für Negativkampagnen im Internet gegen den ÖVP- Chef ausgegeben habe. Es handle sich dabei größtenteils um Steuergeld, da ein beträchtlicher Teil davon durch den SPÖ- Parlamentsklub beglichen werde, hieß es aus der ÖVP- Zentrale.