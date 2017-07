Junger Feuerwehrmann als Brandleger entlarvt

Er wollte einen Löscheinsatz herbeiführen - das war die Begründung eines erst 17 Jahre alten Feuerwehrkameraden aus Scheifling in der Steiermark, der nun als tatverdächtiger Zündler ausgeforscht werden konnte. Er hatte am Wochenende Müllcontainer in Brand gesteckt , die Flammen griffen aber auf ein Gasthaus über und zerstörten einen großen Teil davon.