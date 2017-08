Horror- Tat in NÖ: Frau entführt und vergewaltigt

Wie der "Kurier" am Dienstag online berichtete, war die 25- Jährige am Samstag im Bezirk Zwettl am Edlesberger Teich schwimmen gewesen, jedoch von dem Badetag nicht zurückgekehrt. Familie und Freunde begannen daraufhin mit der fieberhaften Suche nach der Vermissten.

Zunächst Badeunfall befürchtet

Zunächst wurde ein Badeunfall in Betracht gezogen, da auf dem Steg der Rucksack der junge Frau gefunden wurde. Daraufhin alarmierten die Angehörigen die Einsatzkräfte - ein Großaufgebot an Helfern mit Tauchern, Suchhunden und Hubschraubern beteiligte sich an der Suche. In der Zwischenzeit musste die 25- Jährige offenbar ein wahres Martyrium durchleben.

In Lieferwagen angekettet und geknebelt

Die junge Frau war in einen Lieferwagen verschleppt, dort angekettet, geknebelt und so ihrem Peiniger völlig ausgeliefert. Dieser soll sich die gesamte Nacht über immer wieder an der Wehrlosen vergangen haben.

"Wir haben sie, sie lebt"

"Wir haben sie, sie lebt und ist bei Bewusstsein": So habe dann der erste Funkspruch nach stundenlanger Suche gelautet. Der mutmaßliche Peiniger der Frau soll ein 45 Jahre alter Österreicher sein, der laut kurier.at am Montagabend festgenommen werden konnte.