Erwin Pröll tritt als Landeshauptmann zurück

Pröll hatte seit Weihnachten überlegt, ob er sich aus der Politik zurückziehen soll, hatte sein Büro am Wochenende mitgeteilt. Er habe "immer klare Verhältnisse erbeten und schaffe diese heute auch", erklärte Pröll dann am Dienstagvormittag in St. Pölten seinen Rückzug.

Pröll, der knapp 25 Jahre an der Spitze des Landes stand, war zuletzt wegen der auf seinen Namen lautenden Privatstiftung in die Kritik geraten, für die seine Landesregierung jahrelang Förderungen bewilligte.

Amtsübergabe noch im Frühjahr

Über den Zeitplan seiner Übergabe sagte Pröll am Dienstag, dass beim Parteitag im März der Parteiobmann übergeben werde und bei der Landtagssitzung danach auch die Position als Landeshauptmann.

Seine Nachfolge werde bei einer Sitzung des Landesparteivorstands am Mittwoch geklärt, hieß es weiter. Als Favoritin gilt die frühere Innenministerin und Finanzlandesrätin Johanna Mikl- Leitner. Ambitionen wurden zuletzt auch Agrarlandesrat Stephan Pernkopf und Innenminister Wolfgang Sobotka nachgesagt. Letztgenannter hatte allerdings am Montagabend in der "ZiB 2" erklärt, er sei kein Kandidat.