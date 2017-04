LASK- Meisterfeier steigt in Pasching

Am 20. Mai, einen Tag nach dem letzten Heimspiel gegen den FAC, wo der Meisterteller von der Bundesliga überreicht werden wird, soll ab 11 Uhr im Paschinger Stadion gefeiert werden. "Da brauchen wir niemanden fragen, sondern einfach nur aufsperren", liefert Gruber die offizielle Begründung, dass nicht, wie früher üblich, auf dem Linzer Hauptplatz gefeiert wird. Was aber auch einen anderen Hintergrund haben dürfte, nämlich die anhaltende Eiszeit zwischen dem Klub und der Linzer Stadtpolitik.

Während das Verhältnis zur Landespolitik ausgezeichnet ist. Nicht zuletzt deshalb soll vier Tage später, am 24. Mai, in kleinerem Rahmen auch in Linz gefeiert werden. Allerdings statt am Hauptplatz vor dem Landhaus. Also vor dem Arbeitsplatz von Landeshauptmann und LASK- Fan Thomas Stelzer, der dort eine Ehrung durchführen wird. Und nicht vor dem Arbeitsplatz des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger…

Stefan Fröhlich, Kronen Zeitung