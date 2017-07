Wimbledon: Oliver Marach im Doppel- Halbfinale

Acht Jahre nach seinem bisher einzigen Halbfinale auf Grand- Slam- Ebene ist Tennisprofi Oliver Marach wieder in eine Vorschlussrunde bei einem der vier Klassiker eingezogen. Der Steirer, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert, und der Kroate Mate Pavic gewannen am Dienstag in Wimbledon ihr Viertelfinale gegen Marcin Matkowski/Max Mirnyi (POL/BLR) klar mit 7:5, 6:2, 6:2.