Wien: Klein- Lkw brannte nahe Wohnpark Alt Erlaa

Ein Lkw- Brand im Nahbereich eines Häuserblocks im Areal des Wohnparks Alt Erlaa in Wien- Liesing hat am Montagnachmittag zu einem Einsatz der Wiener Berufsfeuerwehr geführt. Da das Fahrzeug nur wenige Meter vor einem Zugang zu einem der Wohntürme stand, stieg der Rauch auch die Fassaden hinauf. Es gelangten aber keine größere Rauchmengen in das Gebäude, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.