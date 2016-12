Werner Gregoritsch bleibt ÖFB- U21- Teamchef

Im U21- Team des seit Anfang 2012 amtierenden Gregoritsch war es auch schon 2013 zu ähnlichen Vorfällen mit anschließenden Disziplinarmaßnahmen gegen drei Spieler gekommen. Aufgrund der sportlich positiven Bilanz entschied sich der ÖFB ungeachtet der neuerlichen Misstöne zur Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem Steirer.

"Es war aus sportlicher Sicht eine klare Entscheidung für eine Verlängerung. Die Bilanz von Werner Gregoritsch ist gewaltig", sagte Sportdirektor Willi Ruttensteiner in einer ÖFB- Aussendung von Samstag über den 58- Jährigen. Das neue gemeinsame Ziel sei die Qualifikation für die U21- EM 2019 in Italien.

Auch ÖFB- Präsident Leo Windtner hob die gute Bilanz des Trainer- Duos hervor. "Sowohl Rupert Marko als auch Werner Gregoritsch haben in den vergangenen Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet und tolle Erfolge erzielt. Seitens des ÖFB setzen wir auf Kontinuität auch in den Nachwuchsnationalteams. Sowohl Marko als auch Gregoritsch haben in ihrem Bereich erkennbare Fortschritte gemacht und daher unser Vertrauen weiterhin verdient", betonte Windtner.