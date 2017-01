Vögele Shoes insolvent - 241 Mitarbeiter betroffen

Die Schuh & Schuh PKTS GmbH - ehemals Vögele Shoes GmbH - mit Sitz in Dornbirn ist zahlungsunfähig. Am Landesgericht Feldkirch wurde der Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, berichtete am Dienstag der Österreichische Verband Creditreform (ÖVC). Bei Passiva in Höhe von 10,1 Millionen Euro seien 90 Gläubiger und 241 Arbeitnehmer betroffen, hieß es.