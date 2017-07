USA: Bub (9) findet bei Spaziergang rares Fossil

Er sei über etwas gefallen, als er sich vor seinem kleinen Bruder Hunter verstecken wollte, schilderte der Bub vor einigen Tagen der "New York Times" in einem Telefoninterview. "Ich wusste gleich, dass das nicht etwas ist, was man jeden Tag findet", erklärte der inzwischen Zehnjährige dem Blatt.

Der teilweise freigelegte Schädel des Stegomastodons Foto: Peter Houde

Jude Sparks neben dem Unterkiefer des von ihm entdeckten Stegomastodon-Fossils Foto: Peter Houde

Der Unterkiefer des Stegomastodons Foto: Peter Houde

Sein Bruder habe gemeint, es sei ein Kuhschädel, seine Eltern hätten aber auf den Kiefer eines Elefanten getippt, erzählte Jude Spars. Die Eltern fotografierten den Fund, um sich schlau zu machen, gruben ihn aber nicht aus. Als ihre Recherchen sie nicht weiterbrachten, schrieben sie eine E- Mail an den Biologen Peter Houde von der New Mexico State University (NMSU). Der nahm die fossilen Überreste unter die Lupe und fand schnell heraus, dass es sich dabei um den gut erhaltenen Schädel eines Stegomastodons handelt.

Der Biologe Peter Houde Foto: NMSU/Andres Leighton

Tier lebte vor 1,2 Millionen Jahren

In mehrmonatiger Arbeit hat Houde die fossilen Überreste mit Spezialisten vorsichtig freigelegt, im Mai wurde der Schädel schließlich vollständig ausgegraben. Der Wissenschaftler will die Überreste des Stegomastodons, das vor rund 1,2 Millionen Jahren lebte, nun an der NMSU ausstellen, um Studenten die Möglichkeit zu geben, ein solches Fossil untersuchen zu können, ohne eine lange Reise auf sich nehmen zu müssen.