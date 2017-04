Unglaublich! Salzburg gewinnt Youth- League- Finale

Das U19- Team von Österreichs Meister Red Bull Salzburg hat am Montag die UEFA Youth League gewonnen. Die "Jung- Bullen" siegten im Endspiel in Nyon gegen Benfica Lissabon mit 2:1 (0:1). Die Treffer zum Triumph im wichtigsten europäischen Nachwuchs- Clubbewerb erzielten die "Joker" Patson Daka (70.) und Alexander Schmidt (75.). Ze Gomes hatte Benfica in der 29. Minute in Führung gebracht.