Sassuolo - Genk wegen Nebels auf Freitag verlegt

Das für 19 Uhr angesetzte Spiel im Mapei Stadium war von Schiedsrichter Grinfeld (Israel) zweimal auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden, gegen 20 Uhr wurde dann bekannt gegeben, dass es am Donnerstag keinen Anpfiff geben wird.

Beide Teams haben sich dafür ausgesprochen, die Partie am Freitag um 12.30 Uhr auszutragen. Da Sassuolo sicher in der K.- o.- Phase und Genk bereits ausgeschieden ist, geht es in diesem Spiel nur mehr um die Frage, ob Genk als Erster oder hinter Bilbao als Zweiter der Gruppe ins Sechzehntelfinale einzieht.