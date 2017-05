Salzburg holt Patrick Farkas, Berisha verlängert

Der aktuelle Mattersburg- Kapitän Farkas, der nach Patson Daka und Mahamadou Dembele ein weiterer Zugang ist, könnte in die Fußstapfen des nach Luzern wechselnden Routiniers Christian Schwegler treten. Trainer Oscar Garcia brachte auf der rechten Defensivseite in der aktuellen Saison aber auch oft Stefan Lainer zum Einsatz. Der vielfache ÖFB- Nachwuchsteamspieler Farkas kickte seit 2009 in Mattersburg und kam dort bisher auf 254 Pflichtspieleinsätze (99 Tore, 33 Assists).

"Er ist ein Spieler mit sehr guter Mentalität, ähnlich wie (Stefan, Anm.) Ilsanker und Lainer, die wir auch von kleineren Vereinen geholt haben", erinnerte Sportdirektor Christoph Freund. "Sie haben auch immer eine gute Einstellung gehabt, und sie haben beide bei uns den nächsten Schritt gemacht. Das trauen wir jetzt auch Farkas zu."

Farkas: "Will mich durchsetzen"

Farkas selbst weiß um die Größe der Aufgabe. "Ich will mich durchsetzen und als Spieler weiterentwickeln. Aber ich weiß, dass ich hart arbeiten muss, und dafür bin ich bereit", wurde Farkas in einer Klubaussendung zitiert. Welche Rolle er spielen wird, bleibt abzuwarten. "Wir hoffen, dass wir viele Spiele im Herbst haben. Da ist es wichtig, doppelt besetzt zu sein", meinte Freund dazu. Wie hart die Realität sein kann, musste in der laufenden Saison etwa Stefan Stangl erleben. Der Linksverteidiger, der nach einer guten Saison bei Rapid im vergangenen Sommer nach Salzburg wechselte, spielte bisher de facto keine Rolle.

Mit den Mittelfeldmännern Valon Berisha und Christoph Leitgeb verlängerte zudem ein Duo beim Serienmeister. Der 24- jährige kosovarische Teamspieler Berisha, seit 2012 in Salzburg und nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken, dehnte seinen Vertrag bis 2020 aus. Der wiedergenesene Leitgeb, der schon seit 2007 in Salzburg kickt, hängt eine weitere Saison an. "Mein Knie macht mir schon seit einiger Zeit keine Probleme mehr, und ich fühle mich gut. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass ich der Mannschaft weiterhin helfen kann", meinte der 32- Jährige, der in der aktuellen Saison lange mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte.

Zudem zieht Salzburg mit Hannes Wolf (offensives Mittelfeld, 18 Jahre), Amadou Haidara (zentrales Mittelfeld, 19) und Igor (Innenverteidigung, 19) drei Youth- League- Gewinner vom FC Liefering zu den Profis hoch.

In der kommenden Saison ebenfalls wieder im Kader stehen Stürmer Munas Dabbur, der nach einem verkorksten Herbst zuletzt bei seinem Ex- Klub Grashoppers Zürich kickte, und Reinhold Yabo (Arminia Bielefeld), deren Leih- Engagements enden.