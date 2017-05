Roma- Legende Totti beendet seine Karriere!

D

spielt seit 1993 für die Roma. Für die Hauptstädter hat der nie für einen anderen Verein stürmende Angreifer in über 600 Pflichtspielen 307 Tore erzielt. Mit der Roma gewann er 2001 die Meisterschaft, mit Italien 2006 denTitel.

Sein im Vorjahr um eine Saison verlängerter Vertrag bei den Gelbroten läuft mit Saisonende aus. In dieser Serie- A- Saison brachte Totti es bei 15 Einwechslungen auf zwei Tore. Von Beginn an spielte er nie.

"Ich will, dass er so nahe wie möglich mit mir zusammenarbeitet. Er ist Roma und kann mich lehren, was Roma bedeutet", sagte Monchi. Der bürgerlich Ramon Rodriguez Verdejo heißende Iberer wurde im April zum neuen Sportchef ernannt. Zuvor arbeitete er erfolgreich für den FC Sevilla.

Im Video oben sehen Sie, wie Totti vor etwa einem Jahr bei einem CL- Gastspiel sogar von Real- Madrid- Fans allerwärmstens begrüßt worden war!