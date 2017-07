Oliver Marach: Statt Kurzurlaub im Terminstress

Ein paar Tage zuhause die Seele baumeln lassen und runterkommen. Das war der Plan. Doch den konnte sich Oliver Marach nach seiner Rückkehr aus London abschminken. Der Tennis- Profi ist nach seinem heroischen Finaleinzug in Wimbledon ein gefragter Mann. Ein Termin jagte gestern den nächsten, erst am späten Nachmittag konnte der Doppel- Star mit seiner Familie bei einem Essen in der Grazer Innenstadt auf seinen größten Karriereerfolg anstoßen. "Ich bin geschlaucht", sagte "Oli", als er sich mit der "Steirerkrone" auf ein Plauscherl traf und immer wieder Autogramme schreiben musste.

Foto: Associated Press

Der Sommer 2017 im Rasen- Heiligtum wird auf alle Fälle unvergesslich bleiben. Dafür sorgen allein die Handtücher, die er im Endspiel bekam. "Auf denen war sogar mein Name eingestickt", erzählte Marach, für den es auf der ATP- Tour nächste Woche wieder ernst wird. Nach Gstaad schlägt er sich in Cincinnati, Montreal und Washington für die US Open ein.

Oliver Marach (li.) mit Mate Pavic Foto: GEPA

"Es kommt meistens anders, als man denkt", schmunzelt der Routinier, der seinem Doppelpartner nach dem Triumph weiterhin die Treue halten wird. "Mate Pavic und ich sind in den letzten Wochen einfach zusammengewachsen, kennen uns besser und haben auch jeweils die Freunde bzw. Familie des anderen kennengelernt."

Burghard Enzinger, Kronen Zeitung