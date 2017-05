ÖVP will jetzt auch in Wien Neuwahlen im Herbst

Zwischen den Regierungspartnern SPÖ und ÖVP scheint momentan gar nichts mehr zu laufen. Kommt der Wahlkampf für die vorgezogenen Nationalratswahlen im Herbst gerade erst in die Gänge, will nun die Wiener ÖVP überraschend auch in der Bundeshauptstadt vorgezogene Gemeinderatswahlen vom Zaun brechen. Landesparteichef Gernot Blümel sprach sich am Montag für Neuwahlen im Herbst auch in Wien gleichzeitig mit den Nationalratswahlen am 15. Oktober aus - das reguläre Wahljahr für Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen wäre erst 2020.