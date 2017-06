NÖ: Pharmakonzern Shire streicht 550 Jobs

Fix ist, dass Produktionslinien nach und nach von diesem Standort nach Irland verlegt werden. Das ließen die Bosse des Konzerns verlautbaren. Ein zentrales Prozessentwicklungs- Team und die Plasma- Qualitätskontrolle werden nach Wien übersiedelt, nur eine kleine Abteilung bleibt in Orth.

AK- Präsident: "Wir sind schockiert"

Ein Sozialplan, der bis Ende 2018 laufen soll, ist bereits mit den Mitarbeitern ausverhandelt, für ältere Kollegen sind Sonderregelungen vorgesehen. "Wir sind deshalb besonders schockiert, weil bei dieser Entscheidung anscheinend tatsächlich nur steuertechnische Gründe eine Rolle gespielt haben", kritisiert NÖ- Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser. Dazu kommt, dass sehr viele hoch qualifizierte Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren.

Im Juni 2016 wurde die Fusion des britisch- irischen Unternehmens Shire und Baxalta Incorporated abgeschlossen. Shire beschäftigt derzeit 4000 Mitarbeiter in Österreich in mehreren Gebäuden in Wien sowie in Orth. Der Standort in Krems wurde im Vorjahr geschlossen. Betroffen waren 65 Mitarbeiter, die am Aufbau beteiligt gewesen waren.

