Kanada bekommt leuchtende Zwei- Dollar- Münze

Am 1. Juli wird Kanada 150 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums bringt die kanadische Münzprägeanstalt Royal Canadian Mint eine Zwei- Dollar- Münze auf den Markt, die im Dunklen leuchtet. Es handelt sich den Angaben zufolge um die erste leuchtende Münze, die in Kanada in den allgemeinen Umlauf gebracht wird.