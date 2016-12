Genial: 37 Ösi- Tore in deutscher Bundesliga

Österreichs in Deutschlands Handball- Bundesliga engagierte Teamspieler sind am Wochenende in Runde 16 in Torlaune gewesen. Allen voran Robert Weber, der Flügel steuerte zum 42:27- Sieg von Magdeburg bei Coburg zehn Treffer bei. Bei den Verlierern traf Romas Kirveliavicius fünfmal. Beim 29:23- Sieg Kiels gegen Gummersbach traf Raul Santos gegen seinen Ex- Club fünfmal, Nikola Bilyk erzielte drei Tore.