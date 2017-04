Capitals gewinnen irren Krimi gegen KAC mit 7:5!

Die Vienna Capitals stehen kurz vor dem zweiten Meistertitel der Klubgeschichte! Die Wiener feierten am Dienstag gegen den KAC einen spektakulären 7:5- Heimsieg und gingen in der "best of seven"- Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga 3:0 in Führung. Die Caps haben nun vier Matchpucks für ihren zweiten Triumph nach 2005. Die erste Chance bietet sich am Freitag (20.15 Uhr) in Klagenfurt. Nach dem trefferreichsten Finalspiel seit 16 Jahren spricht alles für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin. Die Capitals sind nach elf Play- off- Spielen heuer weiter ungeschlagen!