Arsenal, Milan, Lazio: Kapazunder für die Austria?

Die Austria wird dabei aus Topf zwei gezogen. Mit den Veilchen in Topf zwei: Klubs wie Steaua Bukarest, Real Sociedad, Everton oder Olympique Marseille. Auf diese Klubs kann die Austria naturgemäß nicht treffen. Dafür aber auf richtige Kapazunder. In Topf eins wimmelte es nämlich nur so vor namhaften Teams. Mögliche Austria- Gegner aus Topf eins - in dem sich übrigens auch Meister Salzburg wiederfindet - sind demnach: Arsenal, Lazio, Zenit St. Petersburg, Milan, Olympique Lyon, Viktoria Pilsen, Dynamo Kiew, Villarreal, FC Kopenhagen, Athletic Bilbao und Sporting Braga.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Kommt Stöger?

Auch ein Wiedersehen mit Meistertrainer Peter Stöger ist möglich. Er befindet sich mit seinem FC köln in Lostopf drei und könnte damit der Austria zugelost werden. Stöger hatte schon vor Saisonbeginn gemeint, er wünsche sich ein Europa- League- Duell mit der Austria - "das würde nämlich bedeuten, dass die Austria die EL- Quali schafft". Und jetzt ist es tatsächlich geschafft.

Die vier Lostöpfe im Überblick

Topf 1: FC Arsenal, Lazio Rom, Zenit St. Petersburg, AC Milan, Olympique Lyon, Viktoria Pilsen, Dynamo Kiew, RB Salzburg, FC Villarreal, FC Kopenhagen, Athletic Bilbao, Sporting Braga

Topf 2: Steaua Bukarest, Real Sociedad, Ludogorets Rasgrad, Maccabi Tel Aviv, Bate Baryssau, Lokomotive Moskau, FC Everton, Austria Wien, BSC Young Boys, Hertha BSC, Olympique Marseille, OGC Nizza

Topf 3: FK Astana, Atalanta Bergamo, Partizan Belgrad, SV Zulte Waregem, TSG 1899 Hoffenheim, Zorya Luhansk, 1. FC Köln, Rosenborg Trondheim, HNK Rijeka, FC Sheriff Tiraspol, Vitoria Guimaraes, Hapoel Be'er Sheva

Topf 4: Apollon Limassol, Skenderbeu Korce, Istanbul Basaksehir, FC Fastav Zlin, Konyaspor, AEK Athen, Vitesse Arnheim, FC Lugano, Slavia Prag, Vardar Skopje, Roter Stern Belgrad, FK Östersund