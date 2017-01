Angst vor Altach? Bullen "klauen" Knipser Oberlin

Red Bull Salzburg holt Stürmer Dimitri Oberlin von Winterkönig Altach zurück. Der 19- jährige Knipser erzielte in der heurigen Saison in 20 Spielen neun Tore und leistete vier Assists - eine beeindruckende Bilanz. Der Stürmer wird am Montag beim Trainingsauftakt der "Bullen" in diesem Jahr dabei sein, wie Salzburgs sportlicher Leiter Christoph Freund bestätigte.