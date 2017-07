RB Leipzig schnappt sich PSG- Juwel

Augustin soll in der Mannschaft vom steirischen Coach Ralph Hasenhüttl Davie Selke ersetzen, der zu Liga- Konkurrent Hertha BSC gewechselt ist. In der abgelaufenen Saison brachte es der Jungspund auf zehn Einsätze für PSG in der Ligue 1, erzielte dabei einen Treffer. Neben Leipzig soll auch Borussia Dortmund großes Interesse an dem jungen Franzosen gehabt haben.

Foto: AFP

Für Aufsehen sorgte Augustin bei der U19- Europameisterschaft vor einem Jahr. Mit sechs Turniertreffern schoss er die Franzosen in beeindruckender Manier zum Titel und sicherte sich zudem auch die Torjägerkrone. Sein Teamkollege Kylian Mbappe vom AS Monaco, der derzeit von zahlreichen Topklubs umworben wird, musste sich mit Platz zwei (fünf Tore) zufrieden geben.