RB Leipzig kauft die Red- Bull- Arena und stockt auf

RB Leipzig spielt auch in Zukunft in der Red- Bull- Arena. Man habe sich auf den Kauf des Stadions geeinigt, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff am Donnerstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit dem Stadionbesitzer. Die Stadt Leipzig müsse dem Kauf erst noch zustimmen, betonte Mintzlaff. Der Bau eines neuen Stadions hat sich damit erledigt. (Im Video oben sehen Sie Leipzigs 0:3- Niederlage gegen die Bayern).