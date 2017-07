Peinlich! Galatasaray verliert gegen Neuling

Für den schwedischen Cupsieger Östersunds FK war es das erste Europacup- Spiel überhaupt. Galatasaray ging als klarer Favorit in die Partie, enttäuschte jedoch auf ganzer Linie. Die Tore zum 2:0 Sieg des Außenseiters erzielten Saman Ghoddos und Jamie Hopcutt.

Vor allem Abwehr- Neuzugang Maicon wurde einige Male zum Unsicherheitsfaktor in der Galatasaray- Defensive. Besonders von Jamie Hopcutt ließ er sich, bei dessen Tor in der Nachspielzeit, ordentlich austanzen. Auch der französische Stürmer Bafetimbi Gomis feierte in der Partie sein Debüt für Galatasaray.

Beim Rückspiel am 20. Juli, im heimischen Stadion, braucht Galatasaray nun einen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied.