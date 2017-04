Burgstaller & Schöpf schießen Leverkusen k. o.!

Das ÖFB- Duo Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf hat großen Anteil daran, dass Schalke 04 wieder vom Europacup träumen darf und Bayer Leverkusen tiefer in den Abstiegsstrudel geraten ist! Burgstaller schoss am Freitag beim 4:1- Auswärtssieg der Schalker zum Auftakt der 31. Runde der deutschen Bundesliga zwei Tore. Schöpf erzielte einen Treffer und leistete auch noch zwei Vorlagen. Schalke (41 Punkte) verbesserte sich vorläufig auf Platz acht. Leverkusen (36), das in den jüngsten zehn Ligaspielen nur einmal gewonnen hat, ist Zwölfter. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vor den Samstagsspielen vier Zähler.