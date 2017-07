Blamage! Glasgow Rangers bereits ausgeschieden

Nach dem Hinspiel schien das Weiterkommen der Rangers nur noch Formsache zu sein. Mit 1:0 wurde im Heimspiel der Vierte der letzjährigen luxemburgischen Liga, Progres Niederkorn, besiegt. Im Rückspiel erlitten die Schotten jedoch eine ebenso blamable wie sensationelle 0:2 Niederlage und können den Traum von der Teilnahme an der Europa League für diese Saison begraben.

Comeback misslungen

Nachdem die Rangers, durch die Insolvenz ihrer Betreibergesellschaft, 2012 in die vierte Liga strafversetzt wurden, gelang ihnen der Durchmarsch in die Premiership. In der vergangenen Saison landete der, immer noch, Rekordmeister auf Platz drei und erreichte somit die Qualifikation zur Europa League. Es war das Comeback der Rangers auf der europäischen Bühne seit der Saison 2011.

Der ehemalige englische Teamspieler Gary Lineker spottete auf Twitter über das Ausscheiden der Rangers.