Schicksalsjahr ´18

1218 Für die katholische Kirche der Steiermark ist der 22. Juni 1218 ein einschneidendes Datum; eines, an das man 800 Jahre später mit einem zweitägigen Fest in Graz und zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Land erinnert. Aus gutem Grund - gab doch auf massives Drängen der Babenberger hin an diesem Tag der Papst seine Zustimmung zur Errichtung des Bistums Seckau. Bischofssitz wurde das Chorherrenstift Seckau, erster Bischof Karl I.

1618 Von den massiven Verheerungen des 1618 ausgebrochenen Dreißigjährigen Krieges mit Millionen von Toten blieb die Grüne Mark zum Glück weitgehend verschont - doch die Menschen litten damals unter den hohen Steuern für die Kriegskosten, unter massiver Teuerung und einer großen Hungersnot. Gleichzeitig lebten sie in ständiger Angst vor Überfällen und Raubzügen kleinerer Scharen.

1818 Die Besiedelungs-Geschichte des Grazer Schloßbergs reicht zwar zurück bis in die Hallstattzeit, 1818 war aber ein besonders wichtiges Jahr für das Grazer Wahrzeichen: Am 10. Juli kauften die steirischen Landstände dem Landesfürsten den ganzen Schloßberg ab. Preis: 10.000 Gulden! Zuvor hatte die Grazer Bevölkerung den Uhrturm und den Glockenturm mit der "Liesl" vor der Sprengung gerettet.

1918 Der Anfang vom Ende der Untersteiermark wird auf den 29. Oktober 1918 datiert. Der slowenische Priester Anton Korosec rief den "Staat der Slowenen, Kroaten und Serben" ("SHS-Staat") aus, slowenische Truppen nahmen daraufhin Marburg und große Teile der Untersteiermark ein. Als am 12. November schließlich die Erste Republik ausgerufen wurde, wurde die Steiermark zum Bundesland. Die vollziehende Gewalt übertrug man der Landesregierung bzw. dem Landeshauptmann und den Landesräten. Wilhelm Kaan fungierte dabei von 6. November 1918 bis 27. Mai 1919 als "Landeschef".