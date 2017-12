Neues Jahr bringt Kärnten neue Europa-Gemeinderäte

Eine Vielzahl der Gesetze, die unseren Alltag bestimmen, wird nicht in Kärnten verabschiedet, sondern auf europäischer Ebene. Doch nur die wenigsten wissen darüber Bescheid. In Kärnten sollen daher 2018 mehr Europa-Gemeinderäte eingesetzt werden. Zudem erhält das Europahaus in Klagenfurt ein Besucherzentrum.