Innenstadtverein: Alle Geschenkmünzen vergriffen

Die Innenstadt-/Altstadt-Geschenkmünzen sind im Stückwert von 10 und 50 € erhältlich. Sie können in über 200 Geschäften sowie in vielen Restaurants und Cafés eingelöst werden.

Das Gute an den Münzen ist, dass sie einem die mühselige Qual der Wahl nehmen. Und das wiederum bedeutet, dass man mit der Geschenkauswahl nicht daneben liegt.

Diesen Nutzen hat vor wenigen Tagen auch ein Tiroler entdeckt. Er ging voller Elan in eine Bank in der Innenstadt, um ein paar Geschenkmünzen zu kaufen. Doch die Antwort der Angestellten war ernüchternd: "Die Münzen sind bereits vergriffen - und zwar in allen Verkaufsstellen!"

Ab 2018 kein Limit mehr

Und tatsächlich: Auch wenn man es noch so eifrig versucht, es lässt sich keine Münze mehr organisieren - das bestätigt Thomas Hudovernik, Obmann des Innsbrucker Innenstadtvereins: "Wir bedauern diesen Zustand sehr. Doch wir werden die Münzen ab 2018 in ein anderes Gutscheinsystem einbetten." Der Vorteil: Es wird kein Verkaufslimit geben, die Grenze nach oben hin ist offen!

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung