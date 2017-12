Paar aus L.A. wollte Kinder für Drogen verkaufen

"Das ist sehr traurig!"

Eine Nachbarin zeigte sich gegenüber dem amerikanischen Sender "CBS Los Angeles" geschockt: "Es tut mir leid, dass so etwas in unserer Nachbarschaft passiert. Das ist sehr traurig! Man erwartet nicht, dass es so weit kommen könnte, dass jemand seine Kinder verpfändet, um an Drogen oder so zu kommen. Ich bete, dass die Kinder Hilfe bekommen, bevor ihnen etwas passiert, damit sie nicht noch mehr verletzt werden, als sie möglicherweise schon sind."

Auf Facebook finden Sie noch weitere Fotos des Paares: