Canadi: Auch als "Damirkles" eine "ehrliche Haut"

Ein turbulentes, prägendes Jahr 2017 liegt hinter dem Fußball-Trainer. Bei Rapid vom Hof gejagt, bei Atromitos Athen gefeiert - immer unter Strom! Am Mittwoch wartet noch eine Cup-Partie, dann kann der 47-Jährige zu Weihnachten mit der Familie in Wien ausspannen. Aber so kurz wie noch nie. Denn in Griechenland fällt der Winterschlaf weg, am 8. Jänner geht die Liga weiter. "Umso mehr werde ich zu Weihnachten jede Sekunde mit der Familie genießen."