Prinzessin Charlotte (2) kommt in den Kindergarten

Es zeigt das royale Paar mit Prinz George in einer für ihn typischen kurzen Hose und einer runtergerutschten Socke sowie Prinzessin Charlotte in einem entzückenden blaue-weißen Blümchenkleid. Auf dem Foto sieht man, dass das Haar von Charlotte einen deutlichen Rotton hat wie ihr Onkel Prinz Harry. Britische Medien sind begeistert, dass sie ihrer "Gan Gan", wie die Royal-Kinder ihre Oma Queen Elizabeth nennen, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Das Foto sei bereits früher im Jahr aufgenommen worden, hieß es. Also lange vor Herzogin Kates Schwangerschaft.