RB Salzburg bezwingt den KAC nach Verlängerung

Red Bull Salzburg hat das Spitzenspiel in der Erste Bank Eishockey Liga auswärts gegen den KAC 4:3 nach Verlängerung gewonnen! In den anderen Partien der 28. Runde ging es ebenfalls durchwegs knapp zu. Die Vienna Capitals bezwangen Innsbruck in der Fremde 3:2. Die Black Wings Linz besiegten Zagreb beim 1000 Ligaspiel von Robert Lukas zu Hause mit 4:3 nach Penaltyschießen. Graz unterlag Znojmo auswärts 4:5 nach Verlängerung. Der VSV setzte sich in Dornbirn 4:3 durch.