Düsseldorf wieder Spitze, Dämpfer für Union Berlin

Fortuna Düsseldorf hat mit einem 1:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga übernommen. Davor Lovren (9.) erzielte das einzige Tor für die Gäste, die nach sechs sieglosen Spielen erstmals wieder gewannen. Kiel und Nürnberg können am Wochenende allerdings wieder an der Fortuna vorbeiziehen.