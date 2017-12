Polizei fasste Einbrecher-Duo

Wieder ein Erfolg für die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Kärnten: Am Mittwoch konnten die Polizisten zwei Georgier (26 und 30 Jahre) festnehmen, die pünktlich mit einsetzender Dämmerung in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt eingedrungen waren. Nur Minuten nach dem Coup klickten die Handschellen.

Die Dämmerungseinbrecher standen schon länger im Visier der Beamten. "Wir haben sie bereits eine Zeit lang beobachtet. Ihnen konnte auch ein Einbruch in ein Haus am Dienstag in St. Veit zugeordnet werden", berichtet der Chef des LKA Kärnten, Gottlieb Türk. Bargeld, Uhren, Schmuck, Bekleidung und Parfüm hatten die beiden Verdächtigen bei ihren beiden Einbrüchen mitgehen lassen. Schaden: mehrere Hundert Euro.

Türk weiter: "Bei uns in Kärnten waren die Männer bis dato noch nicht besonders auffällig. Sie sind aber in anderen Gegenden keine unbeschriebenen Blätter mehr." Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine Anzeigenerstattung auf freiem Fuß an, während vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fremdenpolizeiliche Erhebungen eingeleitet wurden. Die Männer wurden in Schubhaft genommen. Ob noch weitere Einbrüche auf das Konto der beiden gehen, wird ermittelt.

Christian Spitzer, Kärntner Krone