Rapid will im Finale bei St. Pölten Sieg einsacken

Der Wiener hofft auf "einen Knackpunkt, der die Blockade löst und ab dem wir wieder mehr Chancen verwerten". In diesem Zusammenhang sei auch eine gewisse Portion Glück gefragt. "Einmal wird der Ball auf der Linie geklärt, dann rettet die Stange oder Latte oder wir agieren zu unkonzentriert. Da fehlte uns in den letzten Partien auch einfach das sprichwörtliche Spielglück." Dieses Problem sei in den vergangenen Tagen intensiv besprochen worden, erzählte Djuricin. "Es galt, die Spieler positiv aufzubauen und mit ihnen Abschlüsse verstärkt zu üben. Wir müssen konzentrierter und fokussierter sein, aber auch mit einer gewissen Gelassenheit ans Werk gehen", forderte der Coach. "Dann, und da bin ich überzeugt, wird auch das Spielglück wieder zurückkommen und wir werden gewinnen."

Hier im VIDEO sehen Sie alle Highlights der jüngsten Bundesliga-Partie des SKN St. Pölten!