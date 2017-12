Queen: Geschenk für Angestellte von Tesco

Auch bezüglich des weihnachtlichen Festmahls mag die Queen es lieber traditionell. Darren McGrady arbeitete früher als Chefkoch für die Queen und Prinzessin Diana und berichtete "HELLO! Online" vor Kurzem: "Es war jedes Jahr das gleiche Gericht. Sie sind eigentlich ziemlich langweilig bei den Feierlichkeiten! Sie wollten weder Schinken noch etwas anderes - nur traditionellen Truthahn. Wir bereiteten drei Truthähne für die Queen und ihre Familie zu, einen für die Kinderkrippe und einige mehr für die 100 Mitarbeiter, so dass jeder ein Weihnachtsessen bekam. Kurz danach wurde immer der Nachmittagstee serviert. Dazu gab es immer einen Schokoladen-Kuchen in Forme eines Scheites. Wir haben eine große Weihnachtstorte für die Queen und die königliche Familie gebacken und eine weitere, kleinere für die Kinderkrippe. Es war immer ein Fruchtkuchen - königlicher Zuckerguss, Marzipan und traditioneller Früchtekuchen."