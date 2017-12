Atemberaubende Robe für Operndiva

Emsiges vorweihnachtliches Treiben auf dem Opernring in der Wiener Innenstadt, genau so wie drinnen im Studio von Austro-Designer Jürgen Christian Hörl. Kein Wunder, war doch eine echte Operndiva bei ihm (er setzt bei seiner Arbeit voll auf "Made in Austria") zu Gast. Keine Geringere, als Koloratursopranistin Olga Peretyatko.