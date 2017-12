Erstes Imax-Kino Tirols im neuen Cineplexx

26 Standorte österreichweit hat die Kinokette Cineplexx in Österreich. Jenes in Innsbruck in der Tschamlerstraße zählt zu den Top 5, was Umsatz und Besucherzahlen betrifft. "9 Millionen Besucher zählten wir seit der Eröffnung vor etwa 15 Jahren", berichtet Marketingchef Denis Agic, "die Tiroler sind ein Volk von Kino- und Filmfreunden".

Imax steht für maximales Filmerlebnis

Für sie ist eine gute Nachricht, dass im Cineplexx nun das erste Imax-Kino Tirols - das sechste in Österreich - eröffnet hat: Dieses bietet alles, was ein modernes Kino haben muss: eine spektakuläre Bild- und Soundtechnologie mit Riesenleinwand, komfortable Sitze und ein vielseitiges Filmangebot für die ganze Familie.

Alle Säle auf modernstem Stand

"Die Innsbrucker können sich auf ein großartiges Kinoerlebnis freuen", erklärt Christian Langhammer, geschäftsführender Gesellschafter von Cineplexx Österreich. Darüber hinaus wurde das gesamte Kino umfassend erneuert und mit neuester Technik ausgestattet. So kommt in den weiteren Sälen ein mehrdimensionales Surround-Soundsystem mit "Dolby Atmos" und JBL "Blu Link Sound Performance" zum Einsatz.

Sessel wie im Luxusauto

Für ein maximales Komforterlebnis sorgen die neuen "Cinegold" Ledersessel mit noch mehr Beinfreiheit und Doppelarmlehne wie in der Business Class. Neu glänzen nicht nur die acht Kinosäle, sondern auch der Eingangsbereich mit Designelementen und einer Lobby-Bar sowie das neue effiziente Kassensystem.

Ticketkasse und Kinobuffet wurden zusammengelegt, somit können Karten und Popcorn zeitsparend am selben Schalter erworben werden. Erstmals bietet ein separater Partyraum die Möglichkeit, Kindergeburtstage zu feiern. Und zuguterletzt: Das Parken wurde billiger: 1,20 pro Stunde ist der neue Kino-Tarif.