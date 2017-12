Lewis Hamilton plant Urlaub vor dem Fernseher

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will im Weihnachtsurlaub viel Zeit vor dem Fernseher verbringen. "Ich habe noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen. Meine Freunde und vor allem mein Bruder sind riesige Fans. Ich glaube, damit werde ich mich über den Winter beschäftigen", sagte der 32-jährige Brite in einem am Mittwoch von seinem Mercedes-Rennstall verbreiteten Interview.