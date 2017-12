Transfer-Winter: Das sind Salzburgs Pläne!

Neue hochtalentierte Perspektivspieler

Wahrscheinlich ist eher, dass in Bälde neuerlich hochtalentierte Perspektivspieler zum "Bullenstall" hinzustoßen. "Da wird auch im Winter der eine oder andere in Salzburg aufschlagen", erklärte Freund. Klar sei aber auch, dass es mit jungen Kickern allein nicht gehe. "Dass wir derzeit eine sehr gute Struktur aus Spielern mit etwas Erfahrung und den Jungen, die reinkommen, haben, ist derzeit auch ein bisschen das Geheimnis unseres Erfolgs. Wir haben uns das in den vergangenen fünf, sechs Jahren kontinuierlich aufgebaut und keine Schnellschüsse gemacht."

Gründlichkeit habe auch im Umgang mit Verpflichtungen von Spielern von außerhalb Europas weiterhin oberste Priorität. "Wir haben in den vergangenen Jahren ein gutes Händchen bewiesen. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist unser sehr gutes Betreuungssystem außerhalb des Platzes. Das wissen die Spieler auch zu schätzen. Viele haben, auch wenn sie weggehen, noch sehr engen Kontakt mit manchen Leuten beim Verein", erklärte Freund.

Freund: "Habe ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft"

Die Furcht vor Fehlschlägen hält sich nicht zuletzt deshalb in engen Grenzen. "Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass wir für die nächsten 12, 18 Monate wieder sehr gute Spieler in petto haben", sagte Freund. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft."