Street Food Market erstmals im Advent

14 Adventmärkte gibt es in Graz. Einen Street Food Market gab es in der Vorweihnachtszeit bisher aber noch nicht. Bis jetzt. Auf dem Parkplatz der Designhalle am Lazarettgürtel - gegenüber vom Einkaufszentrum Citypark - wird von Donnerstag bis Sonntag in großen Food-Trucks und kleinen Garküchen aufgekocht.