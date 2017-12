IOC berät über Strafe in Russlands Doping-Causa

Russland steht im Verdacht, über Jahre hinweg systematisches, staatlich gedecktes Doping betrieben zu haben. Die Führung in Moskau bestreitet den Vorwurf systematischen Dopings. Im schlimmsten Fall droht Russland ein Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea im Februar.

Möglich wäre auch, dass die Sportler dort ohne russische Flagge und Hymne starten müssen. Mit der Bekanntgabe einer IOC-Entscheidung ist am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz zu rechnen.