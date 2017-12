Fall Kührer: Neue Zeugin könnte Wende bringen

Überreste in Keller gefunden

Der Rechtsbeistand des 2013 wegen Mordes an dem seit 2006 vermisst gewesenen Mädchens verurteilten ehemaligen Videothekbesitzers in Pulkau, in dessen Keller fünf Jahre nach ihrem Verschwinden die sterblichen Überreste der Schülerin gefunden worden waren, hatte die Wiederaufnahme beantragt.