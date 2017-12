Urlaub vorbei! Thiem startet Saison-Vorbereitung

Thiem ist neuerlich in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe von Adeje untergebracht. Dort liegen die Tenniscourts, das Fitnesszentrum usw. alles an einem Platz. Doch so sehr das Ambiente an einen Sommerurlaub erinnert, den 24-jährigen Niederösterreicher erwartet in den kommenden drei Wochen knochenharte Arbeit. "Man muss einmal schauen, wie er beieinander ist, wie er die Belastung verträgt, wann es sinnvoll ist, dass man voll anfährt", erklärte Thiem-Coach Günter Bresnik nach der Ankunft.

Am nötigen Einsatz wird es Thiem trotz eines nur knapp zehntägigen Urlaubes nicht mangeln. "Wenn er zwei Wochen keinen Schläger in der Hand hat, dann juckt es ihn natürlich." In den ersten paar Tagen gilt es vorerst einmal den Status quo festzustellen, erläutert Bresnik. Auf dem Programm stehen Fitness-Checks und ein "ganzer Haufen Untersuchungen". Nötige ärztliche Checks wie etwa Blutbefunde wurden bereits in Österreich gemacht. "Das macht er viertel- oder halbjährlich, der ist pumperlgesund", sagte der Trainer.